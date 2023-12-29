أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية بمساجد مدينة فاقوس.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه نفذت فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة فاقوس، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

وأوضح أن القافلة ضمت بين أعضاءها الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالشرقية،و الشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الإدارات بالمديرية، والدكتور رمضان عبدالله الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف، و الدكتور محمود رشاد عبدالنبي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الازهر والدكتور عبدالله كامل عبدالحميد مدرس الدعوة بكلية أصول الدين بالزقازيق وفضيلة الدكتور يوسف السيد عاشور استاذ الفقه بجامعة الأزهر.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة ، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.