"أوقاف أسوان": افتتاح 146 مسجدا جديدا حتى اليوم.. صور

وأكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المساجد الجديدة التى تم افتتاحها اليوم، هى: مساجد عزبة الحدود بحى شرق بمدينة أسوان، ومسجد الروضة بإدارة الكرور بمدينة أسوان، ومسجد الاستقامة بمركز نصر النوبة، ومسجد الرحمة بقرية الرمادى بمركز إدفو

وأضاف الشيخ حنفى محمود، أن المساجد المفتتحة اليوم، أدى فيها المصلون صلاة الجمعة والتى كانت خطبتها تحت عنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام".

وكان حضر افتتاح المساجد اليوم، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز أسوان ودراو وإدفو، نيابة عن محافظ أسوان، ومديرى إدارات الأوقاف التابعة لها هذه المساجد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.