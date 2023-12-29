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"أوقاف أسوان": افتتاح 146 مسجدا جديدا حتى اليوم.. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:09 م
"أوقاف أسوان": افتتاح 146 مسجدا جديدا حتى اليوم.. صور جانب من الإفتتاحات
أسوان - عبد الله صلاح

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اعلنت مديرية أوقاف أسوان، أنه تم إفتتاح، 4 مساجد جديدة اليوم، و أديت فيها صلاة الجمعة، ليصل بذلك إجمالى المساجد التى تم إفتتاحها بالمحافظة إلى 146 مسجداً، فى إطار خطة وزارة الأوقاف والدولة لإعمار بيوت الله.
 
وأكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن المساجد الجديدة التى تم افتتاحها اليوم، هى: مساجد عزبة الحدود بحى شرق بمدينة أسوان، ومسجد الروضة بإدارة الكرور بمدينة أسوان، ومسجد الاستقامة بمركز نصر النوبة، ومسجد الرحمة بقرية الرمادى بمركز إدفو 
 
وأضاف الشيخ حنفى محمود، أن المساجد المفتتحة اليوم، أدى فيها المصلون صلاة الجمعة والتى كانت خطبتها تحت عنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام".
 
وكان حضر افتتاح المساجد اليوم، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز أسوان ودراو وإدفو، نيابة عن محافظ أسوان، ومديرى إدارات الأوقاف التابعة لها هذه المساجد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.
 
 
 
جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات

خطبة الجمعة فى المساجد الجديدة
خطبة الجمعة فى المساجد الجديدة

 







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