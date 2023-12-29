أمواج عاتية تضرب سوحل كاليفورنيا الأمريكية وتصيب العشرات.. فيديو

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

ضربت الأمواج العاتية سواح ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، اليوم الجمعة، بحسب ما نشرت سائل إعلام أمريكية.

وتسببت الأمواج التي يبلغ ارتفاعها 30 قدمًا، في غلق الشواطئ، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات صارمة، مثل تحذير من قسم منطقة الخليج التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "المحيط ليس صديقك اليوم".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن التحذيرات من ارتفاع الأمواج ما زالت سارية حتى وقت مبكر من يوم الجمعة، ومن المحتمل أن يتجاوز ارتفاع الأمواج 40 قدمًا.

وكانت الاضطرابات الساحلية ناجمة عن سلسلة من العواصف مع رياح بقوة الإعصار تهب فوق المحيط الهادئ، مما دفع أمواجًا كبيرة نحو الولاية.

وأضافت خدمة الأرصاد الجوية: “ابتعد عن الصخور والأرصفة البحرية والأرصفة البحرية وغيرها من البنية التحتية المطلة على الماء”. "لا تدير ظهرك للمحيط أبدًا!"