أسماء المتوفين بحريق شقة فى الجمرك بالإسكندرية.. الزوج وزوجته وأبنائة الثلاثة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين في نشوب حريق شقة بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، الذى راح ضحيته 5 أشخاص من أسرة واحدة، الزوج والزوجة، وأبنائهم الثلاثة.

وتبين، أن الزوج يدعى خالد بيومي، فى العقد الخامس من العمر، مصاب باختناق، وزوجته مريم، ربة منزل، وأبنائه الأكبر يدعى أحمد يبلغ من العمر 17 سنة فى مرحلة الثانوية، والطفل نور خالد بيومي، فى المرحلة الإعدادية، وآخر الضحايا، والطفلة رقية تبلغ من العمر 10 سنوات فى الصف الرابع الابتدائي، وتوفوا نتيجة إصابات متفرقة بعد سقوط سقف الطابق الأخير عليهم أثناء النوم وعدم تمكنهم من مغادرة المنزل بسبب الحريق الذي اندلع داخل الشقة محل سكنهم.

كان 5 أشخاص لقوا مصرعهما إثر نشوب حريق في شقة سكنية بـ7 شارع الجمرك القديم بمنطقة الجمرك، وتم نقلهما إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حي الجمرك الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحقيق في ملابسات الواقعة.