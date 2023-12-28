وقال جيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة، "تعتمد سلامة موظفينا واستمرارية العمليات على وصول المزيد من المواد الغذائية إلى جميع أنحاء غزة على الفور. ويتأثر زملائي أيضًا بشكل مباشر وشخصي بالصراع، تمامًا مثل الجميع تقريبًا في غزة. وما زلت أتلقى أخبارًا مفجعة عن فقدان أفراد عائلات موظفينا في غزة".