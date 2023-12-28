كتب سمير حسنى

قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه من الضروري كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانته أجيال من الفلسطينيين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

جدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء، دعوته إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة.