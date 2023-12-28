وزارة العمل: تسليم عدد من ذوى الهمم عقود للعمل بشركات ملابس جاهزة بالقاهرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة سلمت 12 عقد عمل لشباب من ذوى الهمم أبناء المحافظة، للعمل فى 4 شركات للقطاع الخاص تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، بالتنسيق مع مكتب عمل السلام، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها فى المجتمع، للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها فى المشاركة فى عمليات التنمية كحق من حقوق ذوى الهمم التى وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، والتى ألزمت أحكامه المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بتعيين شاب من ذوى الهمم من بين عمالها بنسبة 5% من إجمالي العمال.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعي الحد الأدنى للأجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم داخل أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية، أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور أصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية.

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة القاهرة، نظمت ندوة للتوعية حول قضايا الهجرة غير الشرعية وخطة الطوارئ والإخلاء، بحضور 95 من الطلاب والعاملين وهيئة التدريس بالجامعة بمقر كلية الهندسة بشبرا، من خلال التعاون بين مكتب عمل روض الفرج، وإدارة رعاية الطفل، بهدف نشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالمدارس وضرورة توعية الشباب بالأبعاد القانونية والاجتماعية و السلبية للهجرة غير الشرعية ، فى إطار جهود المديرية وأجهزتها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع ودعم الشباب المصرى من خلال تنفيذ خطة للندوات بشكل دوري داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة فى مختلف القطاعات وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها وتكثيف التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها التى نص عليها القانون لحماية الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وكذلك نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على المجتمع والأفراد.

وأضاف مدير المديرية، أنه بالتنسيق بين مكتب روض الفرج للسلامة والصحة المهنية وادارة رعاية الطفل جرى بتنظيم الندوة بمشاركة صفاء ربيع مديرة إدارة الطفل، وفيولا سامي، وعبير محمد بمكتب روض الفرج ، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل خطة الطوارئ والإخلاء في المدارس والجامعات، وأكد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه الشباب نحو خيارات شرعية وآمنة والتي توفرها المديرية من خلال مكاتبها فى توفير التدريب للشباب علي المهن المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ايمن رشاد الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، وحضور الدكتور علي عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومدير عام الكلية الدكتور خالد مصطفي.