هونج كونج.. سجن 3 نشطاء بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية

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قضت محكمة في هونج كونج اليوم الخميس بسجن ثلاثة نشطاء لمدة تصل إلى ست سنوات بعد اعترافهم بالتورط في تهم تتعلق بالتخطيط لزرع قنابل في مباني المحاكم، وغيرها من البنية التحتية العامة في عام 2021 بعد احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية.



وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن المحكمة وجهت إلى هو يو وانج (20 عاما) وكوك مان هي (21 عاما) وتشيونج هو يونج (23 عاما) تهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية بموجب قانون الأمن القومي.



واتهم الثلاثة بالتخطيط لصنع عبوات ناسفة ووضعها في أماكن عامة؛ بما في ذلك المكاتب الحكومية والأنفاق وأماكن موظفي الشرطة والسكك الحديدية ومباني المحاكم (في الفترة بين أول أبريل و5 يوليو 2021) وتم القبض على المتهمين قبل تصنيع أو استخدام أي من الأجهزة.