نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمحطات رفع الصرف الصحى فى أطفيح

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أطفيح، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة بمبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

شملت الجولة متابعة التجهيزات النهائية مع اقتراب إجراء التشغيل التجريبي بمحطات كفر الواصلين والكداية والصالحية، وتفقد مشروع محطات رفع مياه الصرف الصحي البرمبل ( 1 ) وصول الرئيسية وصول ( B ) والخرمان، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في القرية.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب أعمال وضع طبقة السن بطريق الخرمان الرئيسي تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة أطفيح، حيث تابع أعمال التدبيش ووضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق المتربة من طريق 21 حتى كوبري الوسطي بطول 3كم.

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح، والمهندسة نجلاء فتحي مصطفي مدير إدارة الصرف الصحي بأطفيح، والمهندس علي سعيد علي مدير هندسة كهرباء أطفيح، ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.