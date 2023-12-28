مواعيد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول 2024

محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعد انطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2024، حيث تبدأ 11 يناير المقبل وتستمر حتى 24 من نفس الشهر حسب جدول كل مديرية تعليمية.

وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية أعلنت جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول 2024، لافتة إلى أن الامتحانات تنطلق حسب وفق الجداول الزمنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.