معرض للخط العربى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بـ"ثقافة الإسماعيلية"

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، افتتاح معرض الخط العربي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث افتتحت شيرين عبدالرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية معرض الخط العربي للفن التشكيلي برفقتها مجموعة من فناني الفن التشكيلي بالإسماعيلية وبورسعيد، وذلك ببهو قصر ثقافة الإسماعيلية.

ضم المعرض مجموعة من اللوحات الخاصة بالخط العربي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بالمشاركة الإيجابية في تجسيد أعمال فنية تعبر عن حب فن الخط العربي وجمال وروائع الخطوط العربية وتخلد للأجيال القادمة والتوجيه والتعليم في ترسيخ قيمة اللغة العربية، بالإضافة لبعض اللوحات من التصوير، زيتي، أبيض وأسود، أشغال فنيه، كولاج.

تضمن المعرض 90 لوحة من قامات في الفن التشكيلي، ومجموعة من أطفال ومواهب مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية وإنتاج ورش تعليم الرسم، وتعليم الرسم بالألوان الاكليرلك.

واختتم المعرض بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين بالمعرض، تنفيذ المعرض أحمد طه مدير إدارة الشئون الفنية، سماح علي وحسام صالح قسم الفنون التشكيلية.