اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران دولية تزامناً مع احتفالات رأس السنة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:06 ص
مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران دولية تزامناً مع احتفالات رأس السنة مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 5000 سائح يصلون على متن 32 رحلة  طيران، وذلك ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى غداً الجمعة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول بينها 3 رحلات من التشيك، 4 رحلات من بولندا، و8 رحلات من ايطاليا، رحلتين من النمسا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من كلا من بلجيكا، واخرى انجليزية، ورحلة من هولندا، واخرى داخلية، ورحلة من لكسمبورج ، و8 رحلات من المطارات الالمانية.  
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 121 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة، وتصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
 
 
 
 

 







البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مرسى علم

راس السنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة