مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران دولية تزامناً مع احتفالات رأس السنة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 5000 سائح يصلون على متن 32 رحلة طيران، وذلك ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى غداً الجمعة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول بينها 3 رحلات من التشيك، 4 رحلات من بولندا، و8 رحلات من ايطاليا، رحلتين من النمسا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من كلا من بلجيكا، واخرى انجليزية، ورحلة من هولندا، واخرى داخلية، ورحلة من لكسمبورج ، و8 رحلات من المطارات الالمانية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 121 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة، وتصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.