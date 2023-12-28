مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر نشوب حريق فى شقة سكنية بشارع الجمرك القديم بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص باختناقات وتوفوا إثر الحريق، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق فى ملابسات الواقعة.