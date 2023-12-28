اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة بالإسكندرية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:26 م
مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة بالإسكندرية سيارات إطفاء - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر نشوب حريق فى شقة سكنية بشارع الجمرك القديم بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية.
 
وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص باختناقات وتوفوا إثر الحريق، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق فى ملابسات الواقعة.






اخبار الإسكندرية

الحماية المدنية

حريق شقة

مصرع 5 أشخاص

حي الجمرك

اخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة