مصرع 42 شخصا إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق الكونغو

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لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم، فضلا عن عشرات المفقودين في شرقي الكونغو الديمقراطية إثر هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء مقاطعة كيفو الجنوبية والتي أحدثت انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.



وقالت السلطات المحلية في البلاد - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقو مصرعهم في منطقة بوكافو والتي تعد من بين الأماكن الأكثر تضررا من الفيضانات التي أثرت على مقاطعة جنوب كيفو، ومثلهم في قرية بوريني شرقي البلاد.



ومن جانبه .. أكد "زينون كارومبا" عمدة مدينة بوكافو شرقي البلاد وهي عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية أن "الحصيلة الأولية لدينا حتى الآن هي 21 قتيلا بينهم 15 جثة في مشرحة مستشفى بوكافو العام، ولكن لا تزال هناك بعض الجثث تحت الأنقاض نحاول انتشالها".



وبدوره .. أوضح "ماو إيشيكيتيلو" مدير إقليم "موينجا" أنه بالمناطق الريفية، كانت مشيخة بورهيني، الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب بوكافو، هي الأكثر تضررا حيث قتل ما لا يقل عن 21 شخصا.



يذكر أن الأمطار الغزيرة زادت حدتها ومعدلات حدوثها في أفريقيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.