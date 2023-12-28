اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 08:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 175 شخصا على الأقل بسبب فيضان نهر زائير شمال أنجولا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:49 م
مصرع 175 شخصا على الأقل بسبب فيضان نهر زائير شمال أنجولا فيضانات
أ ش أ

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 قالت لجنة الحماية المدنية الإقليمية الانجولية، إن 175 شخصًا على الأقل تركوا بلا مأوى فى بلدية "نوكى" شمال أنجولا فى أعقاب فيضانات نهر زائير.

وذكرت وكالة الأنباء الانجولية، أن اللجنة قامت بتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان وتراقب عن كثب العمل الذى تقوم به لجنة الحماية المدنية، خاصة فى القرى الواقعة على ضفاف النهر والتى تغمرها المياه للبحث عن حلول ممكنة.


وأشارت إلى أن الأضرار طالت الكونغو وأنجولا حيث يغمر فيضان نهر زائير كلا البلدين، إذ يستخدم سكان القرى الواقعة على ضفاف النهر هذه المنطقة كمصدر لكسب الرزق.

 

 







أنجولا

نهر زائير

فيضانات

نوكى



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