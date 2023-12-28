اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:19 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى
أ ش أ

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اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

 

وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة، أو المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين. 


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين، في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.







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فلسطين

اقتحام المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

اليوم السابع بلس




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