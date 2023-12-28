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مزايا كارت صرف المعاش بعد زيادة الحد الأدنى.. التفاصيل

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:53 ص
مزايا كارت صرف المعاش بعد زيادة الحد الأدنى.. التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من المزايا لأصحاب المعاشات من خلال بطاقة صرف المعاش، حيث يمكن من خلالها التعامل مع حركة المدفوعات سواء فى سداد فواتير التليفونات والكهرباء والمياه وغيرها من التعاملات.
 
وعلى جانب آخر تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعتبارا من أول شهر يناير 2024، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيهاً بدلًا من 1105 جنيهاً، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.
 
 






معرفة المعاش

استعلام عن المعاش بالرقم القومي

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

الاستعلام عن المعاش

الاستعلام

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سن المعاش

المعاش المبكر

المعاشات

الاستعلام عن قيمة المعاش

الاستعلام عن المعاش بالاسم

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