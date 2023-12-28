مركز المصالحة الروسى فى سوريا يرصد 10 انتهاكات لطيران التحالف

وكالات

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا عن رصده 10 انتهاكات لبروتوكولات تفادى الصدامات من قبل طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت فى بيان له الأربعاء إنه تم رصد 4 انتهاكات متعلقة بتحليقات للطائرات المسيرة التابعة للتحالف، لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسى.

وفي منطقة التنف تم رصد 6 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل مقاتلات من نوعي "إف 16" و"إف 15"، تابعة للتحالف.

وذكّر المركز الروسي للمصالحة كذلك بتسجيله 6 عمليات قصف لمواقع الجيش السورى من قبل مسلحى جماعتى "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامى التركستانى" فى منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بشمال غربى سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسى أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل عسكرى سورى بالقرب من مدينة كفر نبل في محافظة إدلب.