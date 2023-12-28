اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مركز المصالحة الروسى فى سوريا يرصد 10 انتهاكات لطيران التحالف

الخميس، 28 ديسمبر 2023 05:00 ص
مركز المصالحة الروسى فى سوريا يرصد 10 انتهاكات لطيران التحالف الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا عن رصده 10 انتهاكات لبروتوكولات تفادى الصدامات من قبل طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت فى بيان له الأربعاء إنه تم رصد 4 انتهاكات متعلقة بتحليقات للطائرات المسيرة التابعة للتحالف، لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسى.

وفي منطقة التنف تم رصد 6 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل مقاتلات من نوعي "إف 16" و"إف 15"، تابعة للتحالف.

وذكّر المركز الروسي للمصالحة كذلك بتسجيله 6 عمليات قصف لمواقع الجيش السورى من قبل مسلحى جماعتى "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامى التركستانى" فى منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بشمال غربى سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسى أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل عسكرى سورى بالقرب من مدينة كفر نبل في محافظة إدلب.







سوريا

اخبار سوريا

مركز المصالحه الروسى

روسيا

فاديم كوليت

امريكا

ادلب

جبهه النصره




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة