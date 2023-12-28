محاكمات × 24 ساعة.. حبس منتج سنمائى بتهمة التزوير

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع، والسجن 3 سنوات لمنتج سنمائي بتهمة التزوير.

تزوير

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، منتج سينمائي بالسجن 3 سنوات لاتهامه وآخر بتزوير توكيل لإقامة دعوى ضد شريكه السابق، ورفع عدة دعاوى ضده.

طبيب التجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته لجلسة 24 يناير المقبل للحكم.

إعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" بالإعدام شنقا ،لاتهامهما بجلب مواد مخدرة لمادة الأمفيتامين المخدر، وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ مليار وثلاثماثة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه، التعويض الجمركى المقرر قانونا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.