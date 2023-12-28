محافظ كفر الشيخ: رفع مياه ومخلفات الأمطار وتطهير الصفايات وبيارات الصرف الصحي

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حالة من استقرار الطقس، وتوقفت الأمطار عن الهطول، وانتشرت سيارات مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في رفع مياه ومخلفات الأمطار، واستمرار صيانة صفايات الأمطار، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية في المدن والمراكز والقرى، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط الأمطار وتقلبات الطقس، وتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز المحافظة أمس، وفجر اليوم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه باستمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصة بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، موجها باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فورا ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار والتواصل الميدانى مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة التي تعمل على مدار 24ساعة، وتلقي الإخطارات من المراكز والمدن، لتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضى والمحمول.