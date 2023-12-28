محافظ المنوفية يشدد بالتواجد الميدانى لشفط تراكمات الأمطار

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت أمس سقوط الأمطار بها، مؤكداً على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن .

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، برفع درجة الاستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مع ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى، والتواجد الميداني علي مدار الساعة، لمتابعة عمليات شفط المياه، وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وأكد محافظ المنوفية، على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، مؤكداً علي إستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، وسرعة الاستجابة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أى ظروف طارئة.