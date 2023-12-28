اليوم السابع
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محافظ الغربية يقرر تعطيل الدراسة والامتحانات العملية بالمدارس لسوء الطقس

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:59 ص
محافظ الغربية يقرر تعطيل الدراسة والامتحانات العملية بالمدارس لسوء الطقس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم، اليوم الخميس بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.
 
وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.
 
ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية






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