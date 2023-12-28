كاميرات مراقبة بمحيط غلق جزئى لكوبرى 15 مايو منعا لزحام السيارات

تراقب الإدارة العامة للمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبرى 15 مايو مع غلق مطالع ومنازل الكوبرى امام حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء أعمال التطوير فى المدة المحددة لها..

وأغلق بشكل جزئى أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك اتجاه ميدان لبنان بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم الخميس الموافق 28/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، حيث سيتم استقطاع جزء من أعلى جسم الكوبرى بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك اتجاه ميدان لبنان وترك عدد 3 حارة مرورية لحركة سير المركبات بذات الاتجاه.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.