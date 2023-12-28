اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 07:38 ص
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قطع الكهرباء عن عدد من المناطق فى مدينة بنى سويف اليوم

الخميس، 28 ديسمبر 2023 07:00 ص
قطع الكهرباء عن عدد من المناطق فى مدينة بنى سويف اليوم محول كهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه تقرر فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بنى سويف، تشمل (أبراج الأوقاف، مستشفى الدعوة، المنطقة الصناعية "الحرفيين"، موقف محيى الدين، عزبة التحرير، التطوير التكنولوجى) وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، لصيانة مغذيى الحرفين والأوقاف.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.






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