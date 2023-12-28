اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فى زيارة رسمية لفرنسا...

قائد القوات الجوية يلتقى رئيس أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:43 م
قائد القوات الجوية يلتقى رئيس أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى قائد القوات الجوية يلتقى رئيس أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.
 
تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة فى مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابى فى دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية.
 
كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية، وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.






القوات الجويه

الجيش المصرى

فرنسا

مصر وفرنسا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة