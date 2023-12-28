قائد القوات الجوية يلتقى رئيس أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى

كتب زكى القاضى

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة فى مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابى فى دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية.

كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية، وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.