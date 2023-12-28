على الجثامين النبيلة يرقص الأوغاد.. اليوم السابع تفضح دولة نبش القبور فى عدد غد

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في ملف "اليوم السابع" الذى تفضح فيه دولة نبش القبور ونهش الأبدان تحت عنوان " على الجثامين النبيلة يرقص الأوغاد".

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