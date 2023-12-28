طريقة التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف الأوراق والشروط

كتب مدحت وهبة

تمنح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فئة العمالة غير المنتظمة خدمة التأمين عليهم، حيث يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم "1 " إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات والأوراق المطلوبة.

وتتضمن الأوراق الخاصة بالتأمين على فئة العمالة غير المنتظمة صورة شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي، وطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم" 1 "المرفق و صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم "3" المرفق في حالة وجود مدد سابقة وبيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم " 4" المرفق وتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه وشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة وبيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.