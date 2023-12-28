اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:43 م
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ضبط موظف غسل 20 مليون جنيه فى شراء العقارات والأراضى بالقليوبية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:39 م
ضبط موظف غسل 20 مليون جنيه فى شراء العقارات والأراضى بالقليوبية حملة امنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية - وشراء السيارات).
 
 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ ( 20 مليون جنيه). 
 
 






غسل اموال

غسيل اموال

ضبط غسيل اموال

الداخلية




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