اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط المتهمين بسرقة سيارة فى القاهرة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:41 م
ضبط المتهمين بسرقة سيارة فى القاهرة حملة امنية
محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة، وإعادة السيارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.






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