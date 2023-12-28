صورة اليوم.. طريق معبد حتشبسوت بالدير البحرى عظمة الفراعنة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لا تزال عظمة القدماء المصريين حاضرة فى قلب جبال البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث ظهر طريق معبد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى مرسوما كخريطة معمارية مبدعة فى قلب جبل القرنة، تظهر سحرا خاص يثبت عظمة القدماء التاريخية.

وفى تلك الأيام ومع ذروة الموسم السياحى الشتوى، تشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، حيث يتوافد السائحون بصورة يومية في فترة الصباح على معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحرى، والذي يعد تحفة فنية وطرازا معماريا مميزا لمعبد تم بناؤها بنظام الحفر فى جبل القرنة ليبهر العالم بعظمة المصرى القديم.

وقال الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى من أبناء مدينة القرنة إن المعالم الأثرية فى البر الغربى تشهد حالة من الإقبال السياحى الكبيرة من الجنسيات المختلفة، وأبرزهم الإسبانيين والرومانيين والإنجليز والأمريكان بجانب بعض الدول الإسكندنافية ودول شرق آسيا من اليابان والصين وغيرهم.

ويضيف الطيب عبد الله حسن لـ"اليوم السابع"، إنه بحكم عمله كمرشد سياحى يجب أن يقوم بتقديم قصة وتاريخ الملكة العظيمة حتشبسوت للسياح لدى زيارتهم معبدها، فهى حكمت مصر القديمة 21 سنة و9 أشهر فى مدينة طيبة، وتعتبر من أبرز ملكات مصر القديمة، حيث كانت الفرعون الخامس من عصر الأسرة الثامنة عشرة فى مصر القديمة، موضحاً إنه تعتبر الملكة حتشبسوت من أنجح ملوك الفراعنة حيث تميز عهدها بقوة الجيش ونشاط البناء والرحلات البحرية العظيمة التى أرسلتها للتجارة مع بلاد الجوار، فهي الابنة الكبرى لفرعون مصر الملك تحتمس الأول وأمها الملكة أحموس، وكان أبوها الملك قد أنجب تحتمس الثانى، وقد قبلت الزواج منه على عادة الأسر الملكية، ليشاركا معا فى الحكم بعد موته، وذلك حلا لمشكلة وجود وريث شرعي له.



سحر الأضواء فجراً على طريق معبد الملكة حتشبسوت



صورة اليوم.. طريق معبد حتشبسوت بالدير البحرى عظمة القدماء بالأقصر