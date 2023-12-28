"صحة الإسماعيلية" تراجع أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

عُقد بمديرية الصحة بالإسماعيلية إجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، يرافقه الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى والدكتور هشام مجدى، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المعدية لمناقشة أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت يوم الأحد 24 ديسمبر ولمدة أربعة أيام للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين.

وفى بداية الاجتماع رَحّب الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بفريق الوزارة للطب الوقائى وأكد على الدعم الكامل الذى يقدمه لإنجاح الحملة بمتابعة عمل الفرق بجميع الادارات الصحية والتواصل المستمر والتعاون المثمر مع مسئولى الوقائي وإشراف مديرية الصحة؛ لتنفيذ الحملة على الوجه الأمثل لتحقيق أكبر مستهدف خلال أيام الحملة والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وخلال الإجتماع تابع الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي تنفيذ العمل الميدانى مع مديرى الإدارات الصحية ومشرفى الحملة وما تم إنجازه من مستهدف بتطعيم الأطفال بلقاح شلل الأطفال بالفئة العمرية دون سن الخامسة ونسب التغطية والحالة التطعيمية للحضانات خلال الأيام الأربعة للحمله على أرض الواقع بجميع الإدارات الصحيه على مستوى المحافظة.

وناقش رئيس قطاع الطب الوقائي خطة العمل اليومية والمعوقات التي واجهت الفرق المشاركة والسلبيات التى حدثت خلال الحملة ومحاولة تلافيها ووضع الحلول المناسبة لها، موجهًا بعمل جشني وراء كل فريق صحي بالحملة وحصر أعداد الأطفال المتخلفين والتأكد من وضع العلامات الارشادية والأسهم على الشقق وعمل تمشيط للمحافظه خلال يومين واستمرار التطعيم بالوحدات الصحية، لافتًا إلي أهمية التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدات الصحية.

كما شدَّد رئيس قطاع الطب الوقائي على ضرورة تطعيم كل طفل على أرض المحافظة وثمّن على الدور الذى قامت به الفرق فى التغطية الجغرافية للمناطق الحدودية والصحراوية ذات الطبيعة الخاصة وهذا هو هدف الحملة الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

حضر الإجتماع مساعد مدير المديرية، ومدير إدارة الطب الوقائي، ومدير إدارة التدريب، ومديري الإدارات الصحية، ومشرفي الوزارة والمديرية والمراقبين الصحيين على حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.