اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار ببعض المناطق والصغرى 15 درجة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:27 م
شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار ببعض المناطق والصغرى 15 درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة،  شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
ويشهد غدا طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع أيضا غدا أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (10% تقريبا) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث (40% تقريبا) قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.
 
وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2:15 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة  : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.
 
 
 
 






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة