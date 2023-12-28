شاهد أعمال تنفيذ محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا (محطة سفاجا 2)، التى تم تنفيذها ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كل الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى ذات السياق أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن وزارة النقل استثمرت نحو 3.6 مليار جنيه فى تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة فى حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمى ذى خبرة دولية فى هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة.

وينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف م٢ تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من نحو 85% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية التى تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية فى الربع الثانى من العام 2024.

وأضاف الوزير أن اتفاقية تشغيل المحطة تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، والدخل القومى، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات، ما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه من المخطط أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنوياً، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بنحو 7 ملايين طن، كما ستسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مشيراً إلى أن تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ 7 التي تنفذها مصر لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

ولفت إلى أن المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة.