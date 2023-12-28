سقوط مستريح الهواتف المحمولة بعد جمعه 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها بسوهاج

محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 6 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (صاحب محل بيع إكسسوارات هواتف محمولة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (6,485,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه .