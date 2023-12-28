سقوط لصوص الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (بنى سويف، الجيزة، قنا، أسوان) من ضبط (3 أشخاص من بينهم عميل "سيئ النية" – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى بإرتكابهما (20) واقعة سرقة ، وأضافا بقيامهما بالتصرف بالبيع فى المسروقات للثالث ، وتم بإرشاده إعادة المسروقات "20 دراجة نارية".

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 عناصر إجرامية من بينهم " عميلان سيئا النية" – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم إعترف إثنين منهم بإرتكابهما (11) واقعة بدائرة القسم وتصريفهما المسروقات لعميليهما سيئ النية ، وأرشدا عن المسروقات "11دراجة نارية".

وتمكنت الجهود من ضبط (3 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سيئ النية" – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (9) وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات "9هواتف محمولة " والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، وضبط (6 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الزاويا الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالى وأعمدة الكهرباء ، بحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات - 31 زاوية حديدية خاصة بأبراج كهرباء الضغط العالى وزنت 300 كيلو جرام - عامود كهرباء إنارة- عامود كهرباء جهد منخفض- الأدوات المستخدمة فـى النشاط الإجرامى) وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات ،كما أرشدوا عن سيارة ودراجتين ناريتين "تروسيكل" يستخدمون فـى عملية نقل وتحميل المسروقات والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وأثمرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب سرقة وتخزين وبيع الزوايا الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالى متخذين من دائرة مركز شرطة دراو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزة أحدهم"بندقية خرطوش وطلقتين"، كما ضُبط بمخزن خاص بهم ( كمية من الحديد مختلفة الأشكال والأحجام - تروسيكل ، سيارة ملاكى " بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من أبراج الضغط العالى وبيعها بقصد التربح.