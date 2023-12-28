اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:02 م
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سقارة وممر داخل هرم خوفو.. تعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية خلال عام 2023

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:00 م
سقارة وممر داخل هرم خوفو.. تعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية خلال عام 2023 هرم خوفو
كتب محمد أسعد

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شهد عام 2023 العديد من الاكتشافات الأثرية التي جذبت أنظار العالم، نستعرضها في السطور التالية..
 
• الإعلان عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه 2.10 متراً.
 
• الإعلان عن الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس بمنطقة المطرية.
 
• الإعلان عن الكشف عن زودياك كامل لأول مرة بسقف معبد إسنا.
 
• الإعلان عن العثور، لأول مرة، عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة ال 30 وبداية العصر البطلمي، ومقبرتين من عصري الدولتين القديمة والحديثة، وعدد من اللقى الأثرية، وذلك بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة.
 
• الإعلان عن الكشف عن جبانة من عصر الملك أحمس لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أبنية ربما كانت منازل أو أبنية خدمية تعود لنفس العصر في  أبيدوس بمحافظة سوهاج.
 
• الإعلان عن الكشف عن معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية
 
• الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الكشف عن أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة.
 
• الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" بمنطقة آثار أبوصير.
 
 
 






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