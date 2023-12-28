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رعدية وغزيرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:48 ص
رعدية وغزيرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الأمطار وأماكن سقوطها حتى نهاية اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط وتفاصيل الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم الخميس ، كما يلى: 
 
- أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء .
 
- أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة و رعدية أحياناً على (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس محافظة شمال سيناء ).
 
- أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على ( مطروح - الأسكندرية - الغربية - المنوفية - الفيوم - القاهرة - الجيزة - القـ القليوبية ) ، قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة.
 
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء .
 
- أمطار خفيفة على (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا).
 
وأيضا متوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس  : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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