اليوم السابع
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رئيس شركة مياه القليوبية يتابع انتشار المعدات لشفط مياه الأمطار بشوارع المحافظة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:26 ص
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع انتشار المعدات لشفط مياه الأمطار بشوارع المحافظة شفط مياه الأمطار بشوارع محافظة القليوبية
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية بإحتمالية سقوط الأمطار.
 
كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظه، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنه وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.
 
ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.
 
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شفط مياه الأمطار بشوارع محافظة القليوبية 

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شفط مياه الأمطار 

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معدات شفط مياه الأمطار

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شفط مياه الأمطار

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