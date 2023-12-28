ذكرى صلاح جاهين وأم كلثوم وأبطال من ذوى الهمم بثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، حيث استضاف نادي أدب الإسماعيلية أبطال من ذوي الهمم للاحتفال باليوم العالمي للمعاق وقدموا سكتشات مسرحية بعنوان أنا عندي حلم التي عرضت جزء من مواهب الأطفال ذوي الهمم في الغناء والعزف وتمثيل واستعراض بحضور كوكبة كبير من شعراء وأدباء الإسماعيلية وكل المهتمين بحركة الأدبية بالإسماعيلية.

كما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح فقرة بعنوان عم صلاح جاهين والليلة الكبيرة بمناسبة ذكرى ميلاده أدار الحوار أمينة المكتبة وكان ذلك في مكتبة الطفل بمكتبة على الراعى بالرياح.

نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء والإنشاد بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، بالتعاون مع دار أحباب الرحمن للأطفال، تنفيذ عبدالرحمن فراج، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.