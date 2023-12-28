حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن موقع أعمال المونوريل فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن موقع غلق كلى لـ امتداد شارع حسن المأمون بمدينة نصر وإجراء تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل يستغرق 4 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بالقاهرة، مما يستلزم الغلق الكلى لـ(شارع إمتداد حسن المأمون لمسافة "200متر تقريبًا" بالاتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل تجاه شارع حسن الشريف) على النحو التالى:-

-القادم من محور شينزو آبى تجاه شارع حسن المأمون "مسطح كوبرى سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى حتى شارع الورش"

-غلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.

وسيتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة (4 ليالى ليلًا فقط) إعتبارًا من الساعة 12,00 صباح يوم الأربعاء الموافق 27/12/2023 وحتى الساعة 6,00 صباحًا وإجراء التحويلات المرورية اللازمة حيث القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شينزو أبى فيمينًا محور شينزو أبى فالدورن والعودة بمحور شينزو أبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

- أما القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك يمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.