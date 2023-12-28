جدول التطعيمات الإجبارية للمواليد من عمر يوم وحتى 18 شهرا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل جدول التطعيمات الاجبارية للمواليد الجدد. وقالت وزارة الصحة إنه تم تعديل جدول التطعيمات بإضافة جرعتين من تطعيم سولك المضاد لشلل الأطفال عند عمر شهرين و6 شهور، بالإضافة للجرعة الحالية عند 4 شهور أي حصول الطفل على 3 جرعات من تطعيم سولك لتحقيق حماية وفعالية أكبر ضمن الخطة القومية لإعلان مصر خالية من شلل الأطفال.

يذكر أن وزارة الصحة توفر تطعيم شلل الأطفال فمويا من خلال تطعيم سابين، حتى أوصت منظمة الصحة العالمية عام 2016 بإضافة جرعة التطعيم بالحقن (سولك)، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتم تطبيقه في مصر منذ يوليو 2018 وحاليا تم التوسع في عدد الجرعات.

وأكدت وزارة الصحة أن تطعيم سولك عبارة عن لقاح يؤخذ في العضل للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، يوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال.

ووفقا للتطعيمات الجديدة يحصل المولود في عمر شهرين علي تطعيم فموي لشلل الأطفال سابين وحقن التطعيم الخماسي في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية في الفخذ الأيمن، وكذلك تطعيم شلل الأطفال سولك في العضلة الامامية من الفخذ الأيسر، وفى عمر 4 شهور يحصل على 3 تطعيمات شلل الأطفال الفموي والتطعيم الخماسي وتطعيم شلل الأطفال سولك.

وفي عمر 6 شهور يحصل على 3 تطعيمات بدلا من 3 وهى سابين شلل الأطفال الفموي نقطتان والتطعيم الخماسي وشلل الأطفال بالحقن سولك.