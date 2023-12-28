توقعات بارتفاع الطلب على النفط لـ103.3 مليون برميل يومياً الربع الرابع 2023

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى نحو 102.1 مليون برميل يوميا، أى بنسبة زيادة بلغت 0.6% مقارنة بمستويات الربع الثانى من عام 2023، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 1.1% ليصل إلى نحو 46.2 مليون برميل/يوميا، كما ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.2% ليصل إلى حوالى 55.9 مليون برميل/يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى نحو 103.3 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 57.3 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنحو 270 ألف برميل يوميا ليصل إلى 46 مليون برميل يوميا.