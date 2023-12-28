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تفاصيل قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 07:32 م
تفاصيل قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية البنك المركزى المصرى- صوره أرشيفيه
كتب - أحمد يعقوب

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أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.  
 
- القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى.
 
- الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى.
 
- القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024
 
- تأتى فى إطار  جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
 
- تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
 
- تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
 
 






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