تفاصيل قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.
- القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى.
- الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى.
- القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024
- تأتى فى إطار جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
- تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة