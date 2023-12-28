تفاصيل قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية

كتب - أحمد يعقوب

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.

- القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى.

- الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى.

- القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024

- تأتى فى إطار جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.

- تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.

- تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.