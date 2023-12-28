تفاصيل رفض المحكمة العليا بميتشيجان استبعا ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

رفضت المحكمة العليا فى ولاية ميتشيجان الأمريكية محاولة لإزالة اسم الرئيس السابق دونالد ترامب من بطاقة الاقتراع السباق التمهيدى لالجمهورى استعداد للانتخابات الأمريكيىة استنادا لبند "منع متمرد" بموجب الدستور.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن النتيجة التى كانت متوقعة بشكل عام تعد انتصار لترامب على الرغم من إمكانية تجدد مساعى منع ترشحه فى الانتخابات العامة. وتناقش هذا الحكم مع حكم المحكمة العليا فى كولورادو فى وقت سابق الذى قضى بإزالة اسم ترامب من بطاقة الاقتراع التمهيدى فى الولاية بسبب دوره فى أحداث اقتحام الكونجرس، وهو القرار الذى تم تعليقه قيد الاستئناف.

وفى ظل هذه القرارات المزدوجة، فإن الاستئنافات المتوقعة أمام المحكمة العليا ستصبح أكثر أهمية، لا سيما مع الاستعداد لبدء السباقات التمهيدية لعام 2024. وعلى العكس من كولورادو، فإن الدعوى القضائية فى ميتشيجان لم تصل أبدا إلى المحاكمة، وتم رفضها مبكرا. وأيدت محكمة اسئتناف متوسطة إسقاط الدعوى لأسباب إجرائية.

قال قاضي محكمة المطالبات فى ميشيجان، الذى نظر القضية لأول مرة، إن قانون الولاية لا يمنح مسئولى الانتخابات أى مجال لمراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية. وقال أيضًا إن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغى أن يتم البت فيها فى المحاكم.

وأيدت محكمة الاستئناف فى ميتشيجان هذا القرار، وقالت إنه فى الوقت الحالى، فإن الحدث الوحيد على وشك الحدوث هو الانتخابات التمهيدية الرئاسية. لكن كما هو موضح، فإن استبعاد ترامب ليس له صلة بوضعه فى هذا الاقتراع بالذات.

ولم يكن القرار الصادر من المحكمة العليا بميتشيجان موقعا، ولم تكشف المحكمة عن الأصوات المتعلقة بهذا القرار.