اليوم السابع
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تحذيرات من كارثة غذائية بالسودان مع استمرار القتال بالجزيرة ودارفور

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:56 م
تحذيرات من كارثة غذائية بالسودان مع استمرار القتال بالجزيرة ودارفور الوضع فى السودان
كتب سمير حسنى

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حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من كارثة غذائية محققة بالسودان إذا استمر القتال بالجزيرة ودارفور، مؤكدة أن انعدام الأمن الغذائي يهدد نحو 18 مليون سوداني مع استمرار الحرب، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة مصر بالسودان في إجلاء 18 طالباً وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخراً. 

 







السودان

دارفور

ولاية الجزيرة

الحرب فى السودان




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