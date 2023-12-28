اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 04:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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باريس تطرد دبلوماسيين أذربيجانيين ردا على طرد اثنين من دبلوماسييها

الخميس، 28 ديسمبر 2023 04:00 ص
باريس تطرد دبلوماسيين أذربيجانيين ردا على طرد اثنين من دبلوماسييها الإليزيه - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعدما أعلنت باكو اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين "شخصين غير مرغوب فيهما".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة تتعارض مع وضعهما". 

وأوضحت الخارجية أنها "استدعت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا الأربعاء لإبلاغها القرار".

وأعربت باكو الثلاثاء عن "احتجاج شديد على تصرفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي"، وأمهلتهما 48 ساعة لمغادرة البلد.







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