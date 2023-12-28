اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بجميع محاور القاهرة والجيزة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:03 ص
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بجميع محاور القاهرة والجيزة امطار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشرت صباح اليوم الخميس سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.
 
 
تلقت إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة و الجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور، بسبب سقوط اﻷمطار، على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.
 
 
 
 






سقوط امطار

القاهرة و الجيزة

تراكمات مياه الامطار

مطالع و منازل الكبارى

شركة الصرف الصحى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة