النيابة الادارية: سحب ملفات وظيفة معاون نيابة لمن أتموا التسجيل الإلكترونى

كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

نوهت هيئة النيابة الإدارية عن أن إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون تكون لمن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني فقط، واعلنت ان التقديم لخريجي جامعة دمياط وبورسعيد وأزهر تفهنا دفعة 2023 يوم السبت المقبل الموافق 30 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.