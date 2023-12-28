اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:38 م
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المشدد 6 سنوات لمستخلص وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته "هيروين وآيس" بالإسكندرية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 05:40 م
المشدد 6 سنوات لمستخلص وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته "هيروين وآيس" بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "م.ا.ز"، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
 
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ا.ز" مستخلص جمركي ، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات ، تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بها عدد 147 لفافة هيروين وعدد 73 لفافة لمخدر الايس ،وميزان حساس، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
 
 






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عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الهيروين

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محكمة جنايات الإسكندرية

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