الرئيسية أخبار عالمية القاهرة الإخبارية: إسقاط مسيرة أوكرانية في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:11 ص أوكرانيا رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء افاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بإسقاط مسيرة أوكرانية في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم مسيرة أوكرانية سيفاستوبول شبه جزيرة القرم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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