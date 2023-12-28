اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:09 م
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الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.. انفوجراف

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:01 م
الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.. انفوجراف انفوجراف
كتب مدحت وهبة

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تضيف وزارة التموين والتجارة الداخلية أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين وتصرف الوزارة السلع التموينية المدعمة بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة ،و5 أرغفة لكل فرد يوميا بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة  5 قروش للرغيف.
 
على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تصرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو والسكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو كما توفر كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفارع الشركات التابعة باسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
انفوجراف
انفوجراف

 







وزير التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين

المواليد ببطاقات التموين

إضافة الأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين

أبناء الأسر ببطاقات التموين

إضافة أبناء تكافل وكرامة ببطاقات التموين



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